"Реал" договорился по трансферу Йовича
Сербский нападающий "Айнтрахта" Лука Йович в ближайшее время станет игроком мадридского "Реала", сообщает Bild.
По сведениям издания, королевский клуб договорился по трансферу игрока. Сумма трансфера составит около 60 миллионов евро. Футболист уже забрал свои вещи с базы "Айнтрахта" и ожидает окончательного согласования трансфера.
В завершившемся сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач.
Не пропустите: "Реал" сделает "Челси" последнее предложение по трансферу Азара. | http://soccernews.ru
опрос
Лента новостей
-
Азар - лучший игрок недели в Лиге Европы
-
Рамос: "Я хочу завершить карьеру в "Реале"
-
"Уфа" обыграла "Томь" в первом стыковом матче за место в РПЛ
-
Неймар попросил "Барселону" вернуть его
-
14-летний футболист, раздевшийся перед девушкой-арбитром, наказан дисквалификацией на 1 год
-
Кирилл Дементьев будет комментировать матчи чемпионата Англии в следующем сезоне
-
Азар, Жиру и Обамеянг вошли в команду сезона Лиги Европы
-
"Спартак" интересуется японцем и бельгийцем из чемпионата Нидерландов
-
"Реал" договорился по трансферу Йовича
-
"Барселона" вернулась к варианту с Филипе Луисом
-
Стало известно расписание Кубка "Матч Премьер", который состоится летом
-
"Бавария" не договорилась с Сане
-
Рамос решил остаться в "Реале"
-
ПСЖ предложил 85 миллионов евро за де Лигта
-
Маркизио может покинуть "Зенит"
-
1
"Реал" сделает "Челси" последнее предложение по трансферу Азара
-
Дзюба может перейти в "Вулверхэмптон"
-
"Барселона" не вела переговоры по трансферу Неймара
-
Дзюба рассказал, почему отказался переходить в китайский клуб
-
1
"Манчестер Юнайтед", "Челси" и ПСЖ поборются за Коутиньо
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19