"Реал" договорился по трансферу Йовича

Сербский нападающий "Айнтрахта" Лука Йович в ближайшее время станет игроком мадридского "Реала", сообщает Bild.

По сведениям издания, королевский клуб договорился по трансферу игрока. Сумма трансфера составит около 60 миллионов евро. Футболист уже забрал свои вещи с базы "Айнтрахта" и ожидает окончательного согласования трансфера.

В завершившемся сезоне 21-летний Йович провел за "Айнтрахт" 48 матчей во всех турнирах, в которых забил 27 голов и отдал семь результативных передач.

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