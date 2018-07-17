"Реал" договорился с Азаром

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"Реал" договорился с Азаром

Бельгийский полузащитник "Челси" Эден Азар может перейти в мадридский "Реал", сообщает RMC.

По сведениям издания, королевский клуб согласовал с футболистом условия личного контракта. Впрочем, теперь "Реалу" нужно договориться с "Челси" по сумме трансфера. Лондонский клуб требует за игрока порядка 200 миллионов евро.

При этом, "Челси" постарается сохранить 27-летнего хавбека, предложив ему новый высокооплачиваемый контракт.

Не пропустите: Азар озвучил свои финансовые требования "Реалу". | http://soccernews.ru

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