"Реал" договорился с "Бетисом" о продаже своего полузащитника
Фото: твиттер Себальоса\Автор неизвестен
Испанский полузащитник мадридского "Реал" Дани Себальос грядущим летом станет футболистом "Бетиса". воспитанником которого является, сообщает Defensa Central.
По информации источника, данный трансфер обойдется севильскому клубу в 15 миллионов евро.
Напомним, что Себальос в "Мадрид" перешел именно из другого королевского клуба перед сезоном 2017\18.
В нынешнем сезоне испанец сыграл в пяти матчах в рамках Ла Лиги.
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|Команда
|М
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|20
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|19
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|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14