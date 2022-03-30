"Реал" договорился с "Бетисом" о продаже своего полузащитника

Фото: твиттер Себальоса\Автор неизвестен

Испанский полузащитник мадридского "Реал" Дани Себальос грядущим летом станет футболистом "Бетиса". воспитанником которого является, сообщает Defensa Central.

По информации источника, данный трансфер обойдется севильскому клубу в 15 миллионов евро.

Напомним, что Себальос в "Мадрид" перешел именно из другого королевского клуба перед сезоном 2017\18.

В нынешнем сезоне испанец сыграл в пяти матчах в рамках Ла Лиги.

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