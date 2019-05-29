"Реал" договорился с "Челси" о трансфере Азара

Вингер "Челси" Эден Азар всё же перейдёт в мадридский "Реал", сообщает The Sun.

По сведениям издания, клубы наконец договорились о трансфере 28-летнего бельгийца.

"Сливочные" заплатят за звёздного футболиста 130 миллионов евро, что станет для них рекордной сделкой.

Сам Азар заключит с "Реалом" контракт до 2023 года с зарплатой 23,5 миллиона евро за сезон.

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