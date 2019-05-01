"Реал" договорился с Эриксеном

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"Реал" договорился с Эриксеном

Полузащитник "Тоттенхэма" Кристиан Эриксен, скорее всего, продолжит карьеру в мадридском "Реале", сообщает AS.

По сведениям издания, футболист уже достиг с королевским клубом устного соглашения о переходе во время летнего трансферного окна.

Теперь "сливочным" необходимо договориться со "шпорами" о сумме компенсации за звёздного датчанина.

Ранее стало известно, что "Тоттенхэм" требует за Эриксена 150 миллионов евро, а "Реал" пытается снизить цену.

В пользу "бланкос" говорят два фактора: контракт хавбека истекает в 2020 году и сам он хочет перебраться на "Сантьяго Бернабеу".

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