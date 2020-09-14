"Реал" договорился с "Интером" о трансфере Мартинеса

"Реал" договорился с "Интером" о переходе форварда Лаутаро Мартинеса. Об этом сообщает Sportmediaset

По данным источника, агенты футболиста договорились с мадридским клубом о переходе 23-летнего нападающего. В "Реале" он сможет зарабатывать 8 миллионов евро за сезон. В сделку может быть включен нападающий "сливочных" Лука Йович.

Ранее сообщалось, что главным претендентом на Мартинеса является "Барселона". Сам футболист заявлял, что хочет продолжить карьеру в каталонском клубе.

Трансферная стоимость игрока - 70 миллионов евро.

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