"Реал" договорился с Левандовски по условиям личного контракта

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"Реал" договорился с Левандовски по условиям личного контрактаКаталонское издание El Mundo Deportivo утверждает, что мадридский "Реал" договорился с форвардом мюнхенской "Баварии" Робертом Левандовски по условиям личного контракта.

По сведениям издания, соглашение между королевским клубом и 29-летним нападающим чемпионов Германии существует, несмотря на то, что ранее эту информацию опровергли немецкие СМИ. Однако пока в переговоры с самой "Баварией" по будущему трансферу их ведущего бомбардира "сливочные" не вступали.

В нынешнем сезоне Левандовски забил 32 мяча и сделал 4 результативные передачи в 37 матчах за "Баварию".

Напомним, "Реал" заинтересован в обмене игроками с "Ливерпулем". | soccernews.ru

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