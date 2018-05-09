"Реал" договорился с "Ливерпулем" по трансферу Салаха

"Реал" достиг договоренности с "Ливерпулем" по трансферу форварда Мохамеда Салаха.

Испанцы готовы запалтить за 25-летнего египтянина более 180 миллионов евро.

Сам футболист уже пообещал перейти в "Реал" президенту клуба Флорентино Пересу.

В текущем сезоне Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забив 43 гола и оформив 15 голевых передач.

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