"Реал" договорился с "Ливерпулем" по трансферу Салаха

Теги мохамед салахливерпульреал мадрид

"Реал" договорился с "Ливерпулем" по трансферу Салаха"Реал" достиг договоренности с "Ливерпулем" по трансферу форварда Мохамеда Салаха.

Испанцы готовы запалтить за 25-летнего египтянина более 180 миллионов евро.

Сам футболист уже пообещал перейти в "Реал" президенту клуба Флорентино Пересу.

В текущем сезоне Салах сыграл в 50 матчах во всех турнирах, забив 43 гола и оформив 15 голевых передач.

Читайте: Клопп определил приоритетного кандидата на замену Салаху | http://soccernews.ru

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