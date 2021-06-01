"Реал" договорился с Лукасом Васкесом о продлении контракта

Фото: инстаграм Лукаса/Автор неизвестен

Как сообщает Marca, Лукас Васкес продолжить играть за "Реал Мадрид".

По информации источника, стороны договорились о продлении срока контракта на 3 года. Согласованы все условия договора, осталось лишь официальное оформление соглашения.

29-летний вингер провел 24 матча в этом сезоне Ла Лиги, в которых забил 2 гола.

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