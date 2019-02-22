"Реал" договорился с Модричем о продлении контракта

Теги реал мадридлука модрич

"Реал" договорился с Модричем о продлении контракта

Мадридский "Реал" договорился с полузащитником Лукой Модричем о продлении контракта, сообщает Marca.

По сведениям издания, стороны согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2021 года.

Ранее утверждалось, что после подписания нового договора вырастет зарплата 33-летнего хорвата.

Действующий контракт Модрича с "Реалом" истекает в 2020 году. В текущем сезоне хавбек сыграл за "сливочных" 33 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

Не пропустите: "Реал" принял важное решение по будущему Бэйла. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

Официально: Дюков - новый президент РФС

Официально: Дюков - новый президент РФС

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона Барселона 24 54
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 24 47
3 Реал Мадрид Реал Мадрид 24 45
4 Севилья Севилья 24 37
5 Хетафе Хетафе 24 36
6 Алавес Алавес 24 36
7 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 24 34
8 Бетис Бетис 24 33
9 Валенсия Валенсия 24 32
10 Эйбар Эйбар 24 31
11 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 24 30
12 Леванте Леванте 24 30
13 Леганес Леганес 24 29
14 Эспаньол Эспаньол 24 29
15 Жирона Жирона 24 27
16 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 24 26
17 Сельта Виго Сельта Виго 24 24
18 Вильярреал Вильярреал 24 23
19 Райо Вальекано Райо Вальекано 24 23
20 Уэска Уэска 24 18
Полная таблица

топ-5 тегов