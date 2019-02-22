"Реал" договорился с Модричем о продлении контракта

Мадридский "Реал" договорился с полузащитником Лукой Модричем о продлении контракта, сообщает Marca.

По сведениям издания, стороны согласовали новое соглашение, которое будет рассчитано до лета 2021 года.

Ранее утверждалось, что после подписания нового договора вырастет зарплата 33-летнего хорвата.

Действующий контракт Модрича с "Реалом" истекает в 2020 году. В текущем сезоне хавбек сыграл за "сливочных" 33 матча, забил 3 гола и сделал 6 ассистов.

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