"Реал" договорился с Неймаром

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар согласился перейти в "Реал", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист готов перейти в королевский клуб уже следующим летом. Впрочем теперь "сливочным" нужно согласовать трансфер игрока с ПСЖ, который не намерен его продавать.

"Реал" готов заплатить за 25-летнего Неймара 250 миллионов евро, но это всего на 28 миллионов больше той суммы, которую ПСЖ заплатил за него "Барселоне" прошлым летом.

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