"Реал" договорился с Неймаром

Теги псжреал мадриднеймар

"Реал" договорился с Неймаром

Бразильский нападающий ПСЖ Неймар согласился перейти в "Реал", сообщает Goal.com.

По сведениям издания, футболист готов перейти в королевский клуб уже следующим летом. Впрочем теперь "сливочным" нужно согласовать трансфер игрока с ПСЖ, который не намерен его продавать. 

"Реал" готов заплатить за 25-летнего Неймара 250 миллионов евро, но это всего на 28 миллионов больше той суммы, которую ПСЖ заплатил за него "Барселоне" прошлым летом.

Не пропустите: Неймар хочет перейти в "Реал" уже следующим летом. | http://soccernews.ru

комментарии
Neymar JR

Русский знаю потому что у меня русские корни. Хочу в Реал там играет мой брат Криштиану Роналду. В ПСЖ я всех давлю так как бабосиков у меня немерено, поэтому мне там никто не указ я бог и царь.

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Neymar JR

И не спрашивайтте откуда я знаю русский язык (Выучил Месси научил)

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Neymar JR

Я согласился перейти в Реал Мадрид потому что там есть мой кумир Криштиану Роналду всегда мечтал с ним играть но псж не отпустит меня но буду надеятся что все будет хорошо)

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