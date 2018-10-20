"Реал" договорился с новым тренером

Мадридский "Реал" нашел замену Хулену Лопетеги.

Как сообщает Goal.com со ссылкой на Corriere dello Sport, "сливочные" договорились с экс-тренером "Челси" Антонио Конте.

Напомним, что сейчас "Реал" имеет пятиматчевую серию без побед.

Читайте также: "Реал" и Лопетеги: время платить по счетам. | http://soccernews.ru