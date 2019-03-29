"Реал" договорился с Рабьо

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"Реал" договорился с Рабьо

Мадридский "Реал" согласовал условия личного контракта с полузащитником ПСЖ Адриеном Рабьо, сообщает AS.

По сведениям издания, футболист готов перебраться в королевский клуб. Хавбек отказался продлевать контракт с ПСЖ, поэтому может достаться "Реалу" бесплатно. 

Ранее Рабьо был близок к договоренности с "Барселоной". Каталонский клуб предлагал игроку зарплату в размере 10 миллионов евро в год, а также 10 миллионов в качестве подписного бонуса. Но мама француза потребовала увеличить подъемные до 15 миллионов евро, что не устроило "Барселону".

Также 23-летний Рабьо входит в сферу интересов "Челси", "Манчестер Юнайтед", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма".

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