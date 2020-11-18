"Реал" договорился с Рамосом о продлении контракта

Мадридский "Реал" близок к продлению контракта с защитником Серхио Рамосом, сообщает El Larguero.

По сведениям издания, стороны договорились о подписании соглашения до лета 2023 года. Для завершения сделки осталось уладить мелкие детали. Ожидается, что о подписании нового контракта будет объявлено в декабре.

34-летний Рамос выступает за "Реал" с 2005 года. Всего он провел за королевский клуб 660 матчей во всех турнирах, забил 100 голов и отдал 40 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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