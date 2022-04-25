"Реал" договорился с Рюдигером о летнем переходе

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"Реал" договорился с Рюдигером о летнем переходе

Фото: твиттер Рюдигера\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" достиг устной договоренности с центральным защитником сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигером, сообщает инсайдер Фабрицио Романо.

По информации источника, стороны уже договорились о контракте, однако для подписания предстоит подготовить документы. 

Отмечается, что соглашение будет рассчитано на четыре сезона.

Ранее сообщалось, что Рюдигер получит около 10 миллионов евро в виде подписного бонуса, а его оклад составит 8 миллионов евро + 500 тысяч в виде бонусов.

Напомним, что контракт немца с "Челси" истекает в конце нынешнего сезона.

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