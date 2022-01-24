"Реал" договорился со сборной Бразилии о том, чтобы игроки вернулись в клуб раньше положенного срока

Фото: инстаграм Винисиуса\Автор неизвестен

Мадридский "Реал" достиг договоренности с бразильской федерацией футбола по поводу досрочного освобождения четверых игроков королевского клуба, сообщает издание AS.

По информации источника, бразильская сторона согласилась отпустить Каземиро, Винисиуса, Милитао и Родриго сразу же после своей второй игры, которая пройдет 1 февраля.

Отмечается, что эти футболисты вернутся в расположение "Реала" сразу после окончания этой встречи, за день до игры с "Атлетиком" в рамках 1\4 финала Кубка Короля.

Таким образом, эти игрока будут в распоряжении главного тренера "сливочных" Карло Анчелотти и только от него будет зависеть, сыграют ли они.

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