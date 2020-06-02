"Реал" доиграет сезон на резервном стадионе. "Сантьяго Бернабеу" находится на реконструкции
Президент "Реала" Флорентино Перес рассказал, что команда доигрывать сезон будет на стадионе имени Альфредо ди Стефано, так как "Сантьяго Бернабеу" на данный момент находится на реконструкции.
"Мы решили доиграть оставшиеся домашние матчи Ла Лиги на поле резервной команды. Это позволит нам продвинуться в работе по реконструкции "Сантьяго Бернабеу", - передает слова Переса Goal.
Отметим, что на стадионе "Альфредо ди Стефано" помещается шесть тысяч зрителей. Арена соответствует всем необходимым требованиям Ла Лиги.
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|Команда
|М
|О
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|20
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|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14