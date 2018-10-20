"Реал" дома горит "Леванте": видео голов

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"Реал" дома горит "Леванте": видео голов

Мадридский "Реал" по ходу первого тайма матча 9 тура чемпионата Испании на своём поле горит "Леванте" со счётом 0:2.

Гости забили два быстрых мяча, хозяева ответили голом Асенсио, но его не засчитали арбитры.

Гол Моралеса

Гол Рохера

Не засчитанный гол Асенсио

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Комментарии

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РМ

забаньте этих черножопых

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галина

Всё больше убеждаешься,что этой хуете не место в обществе

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Вахтанг

ебал в рот тебя чмошник

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ ахахахахаха

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Вахтанг

я знаю что ты дырявый, я тебе в рот нассал ты сын беззубой шлюхи

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моисей

Что-то ты ДЫРЯВЫЙ нервный какой-то,сходил бы в сарай,спустил бы пар с осликом

Вахтанг

что пидоры даже под своим ником писать ссыти! я вас прогибом кидал потом ебал всех сразу! петухи!

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ не смеши народ,прогибом он кидал,прогибался так и скажи

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Джамбон

Так ты сам пидор пишешь то под Джамбоном,то под Вахтангом хуй тя долбаёба поймёшь

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Джамбон

пидор тут только ты и твой отец-евнух

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Вахтанг

И я ДЫРЯВЫЙ тооже пидор

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Вахтанг

ты рот закрывай свой я джамбона знаю нахуй ты от его имени пишешь сын шлюхи трусливый? ты мразь ты никто твоя мать шлюха ты понял меня?

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Джамбон

Конечно знаешь,этож ты ДЫРЯВЫЙ и есть

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Вахтанг

дырявый тут только твой мать - рваная дырка свиная, тухлая щель из которой ты выпал пидара сын

Вахтанг

Реал полная хуета и я с этим согласен

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ ты не пизди на Реал,это жопа твоя хуета,понял пидор

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Фанат РМ

И я пидор со стрелками тоже с этим согласен,обнимаю тебя нежно братан

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Вахтанг

маисей приезжай в мой кишлак расскажи тут про реал свинья! я тебя виебу!

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моисей

писать вначале научись дрыщь прыщавый, а то выебет он,смотри чтоб самого не нароком не выебали

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Вахтанг

тебя виебали уже моисей тебя теперь маша называть или как? ты скот я твою мать сегодня ибать буду приходи смотреть

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ,ты это что серьёзно решил с женщиной потрахаться?на тебя это не похоже,обычно одни мальчики были в голове

Вахтанг

сайт пидоров и фашистов, я ебал вас всех! раньше был нормальный а теперь большинство пидоров тут! я вашу мать ебал!

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моисей

Джамбон,я твой рот ебал

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Вахтанг

моисей сын шлюхи и осла род твой весь свиной

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Вахтанг

моисей я твой рот ебал, мать твою ебал, сестру ебал, отца не ебал, обоссал только,э!

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Вахтанг

А потом проснулся и понял,что обоссался

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Вахтанг

ты мразь закрой рот свой ссаный, я твоего отца ебал

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моисей

Не льсти себе,дрочить за углом или ослика подкараулить в сарае-это конечно своего рода секс,но уж точно не с человеком

Джамбон

это ты своего отца на спине своей матери ебал, шнырь лысый

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Вахтанг

Родители-это святое,уясни раз и на всегда это, дырявый,можешь сосать,дрочить,ебаться в сраку,принимать в сраку,трахать ослов,но родителей не хуй впутывать в свою пидорасню.................

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Вахтанг

родители твои это падаль свиньи, уясни это, я твоего отца ебал на твоей спине я все сказал. рот твой ебал, мать ебал твою!

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моисей

Только и слышишь:Ебал,ебал,ослов ты ебал ослотрах слабозадый,ведь люди не видутся на таких слюнтяев как ты,вот и приходится с осликами практиковать,хотя для таких как ты это нормальнооооо

моисей

Да не дырявый,я тебя драл,как последнюю шлюшку,а ты глотал,глотал пока не поперхнулся

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Джамбон

какие у тебя фантазии, пидор... пошел нахуй сын шлюхи, любитель толстых членов

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Аноним

Реал хуета,и этот со стрелками тоже хуета!!!!

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Джамбон

хуета это твой рот-хуеприемник

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Аноним

хуета в штанах у тебя,которая встаёт иногда на мальчиков, и реал твой хуета

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Вахтанг

ебал тебя ананист слышиш и мать твою ебал

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Фанат РМ

ДЫРЯВЫЙ запомни,ебут только тебя,вбей себе в свою тупую башку это раз и на всегда

Джамбон

а я твою жопу ебал и наслаждался каждой минутой

Джамбон

а тебя не учили уважению, пидор в третьем поколении? мать твоя достойна только под негров ложиться, раз такую мразь воспитала. С чего ты еще взял, что я черножопый, везде мерещятся черные члены, это твоя фобия, что тебя опять будут черные в жопу ебать, скам подзаборный?

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Джамбон

Ещё раз повторяю,я нечерножопа,я просто пидор

Аноним

только хуета черножопая может подписываться Джамбон,Вахтанг и т.п.А так соси хуй и не вякай тут заморыш

Джамбон

хуета это твоя мать - шлюха безногая, которую по кругу пускают, уяснил, петух?

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Аноним

Черножопый,тебя не учили родителей уважать?Держи у себя хуй в заднице и помалкивай уёбан

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