"Реал" дома горит "Леванте": видео голов

Мадридский "Реал" по ходу первого тайма матча 9 тура чемпионата Испании на своём поле горит "Леванте" со счётом 0:2.

Гости забили два быстрых мяча, хозяева ответили голом Асенсио, но его не засчитали арбитры.

Гол Моралеса

Гол Рохера

Не засчитанный гол Асенсио





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