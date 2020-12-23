"Реал" дома обыграл "Гранаду"
Завершилась игра 15 тура Ла Лиги. Мадридский "Реал" дома принимал "Гранаду". Встреча завершилась со счетом 2:0.
Победа позволила хозяевам сравняться по очкам с "Атлетико". У обоих команд по 32 балла. Но у "матрасников" еще 2 игры в запасе. "Гранада" после 14 сыгранных матчей занимает 7 строчку таблицы, набрав 21 очко.
"Реал" - "Гранада" 2:0 (0:0)
Голы: Каземиро, 57 - 1:0, Бензема, 90+4 - 2:0
"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Карвахаль, Варан, Вальверде (Иско, 78), Кроос, Васкес (Винисиус Жуниор, 78), Каземиро, Родриго (Асенсио, 38), Бензема.
"Гранада": Руй Силва, Вальехо (Херман Санчес, 84), Фулькье (Кини, 73), Нева, Дуарте, Кенеди (Суарес, 63), Эррера, Милья, Этеки (Соро, 63), Пуэртас, Сольдадо (Молина, 74).
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14