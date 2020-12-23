"Реал" дома обыграл "Гранаду"

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"Реал" дома обыграл "Гранаду"Завершилась игра 15 тура Ла Лиги. Мадридский "Реал" дома принимал "Гранаду". Встреча завершилась со счетом 2:0.

Победа позволила хозяевам сравняться по очкам с "Атлетико". У обоих команд по 32 балла. Но у "матрасников" еще 2 игры в запасе. "Гранада" после 14 сыгранных матчей занимает 7 строчку таблицы, набрав 21 очко.

"Реал" - "Гранада" 2:0 (0:0)

Голы: Каземиро, 57 - 1:0, Бензема, 90+4 - 2:0

"Реал": Куртуа, Рамос, Менди, Карвахаль, Варан, Вальверде (Иско, 78), Кроос, Васкес (Винисиус Жуниор, 78), Каземиро, Родриго (Асенсио, 38), Бензема.

"Гранада": Руй Силва, Вальехо (Херман Санчес, 84), Фулькье (Кини, 73), Нева, Дуарте, Кенеди (Суарес, 63), Эррера, Милья, Этеки (Соро, 63), Пуэртас, Сольдадо (Молина, 74).

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