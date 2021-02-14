"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева

Теги реал мадридваленсияденис черышев

"Реал" дома победил "Валенсию" ЧерышеваВ Мадриде закончился матч 23 тура испанской Ла Лиги. "Реал" принимал "Валенсию" и смог победить со счетом 2:0. Оба гола были забиты еще в первой половине встречи. Победа позволила сливочным закрепиться на второй строчке турнирной таблицы. У команды Зидана теперь 49 очков. Гости остались на 12 месте, набрав 24 балла. Напомним, россиянин Денис Черышев не смог принят участие в матче из-за травмы. 

"Реал" - "Валенсия" 2:0 (2:0)

Голы: Бензема, 12 - 1:0, Кроос, 42 - 2:0

"Реал": Куртуа, Начо, Варан, Карвахаль (Васкес, 28), Менди, Модрич (Иско, 79), Каземиро, Асенсио (Аррибас, 71), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас, 79).

"Валенсия": Доменек, Габриэл Паулиста, Гайя, Ферру, Васс (Ли Кан Ин, 64), Солер (Олива, 64), Рачич, Вальехо (Гамейро, 46), Гедеш (Муса, 46), Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Кутроне, 83).

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