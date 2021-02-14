"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева
В Мадриде закончился матч 23 тура испанской Ла Лиги. "Реал" принимал "Валенсию" и смог победить со счетом 2:0. Оба гола были забиты еще в первой половине встречи. Победа позволила сливочным закрепиться на второй строчке турнирной таблицы. У команды Зидана теперь 49 очков. Гости остались на 12 месте, набрав 24 балла. Напомним, россиянин Денис Черышев не смог принят участие в матче из-за травмы.
"Реал" - "Валенсия" 2:0 (2:0)
Голы: Бензема, 12 - 1:0, Кроос, 42 - 2:0
"Реал": Куртуа, Начо, Варан, Карвахаль (Васкес, 28), Менди, Модрич (Иско, 79), Каземиро, Асенсио (Аррибас, 71), Кроос, Винисиус Жуниор, Бензема (Мариано Диас, 79).
"Валенсия": Доменек, Габриэл Паулиста, Гайя, Ферру, Васс (Ли Кан Ин, 64), Солер (Олива, 64), Рачич, Вальехо (Гамейро, 46), Гедеш (Муса, 46), Тьерри Коррейя, Макси Гомес (Кутроне, 83).
Читайте также: "Реал" уверен, что получит Холанда | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
Гюндоган хочет завершить карьеру в "Манчестер Сити"
-
"Айнтрахт" обыграл "Кельн", "Вольфсбург" и гладбахская "Боруссия" поделили очки
-
Магуайр: "После слов Моуринью и Клоппа арбитры и ВАР не дают нам вообще ничего"
-
Рангник: "Благодаря мне Тухель стал тренером"
-
"Арсенал" в результативном матче обыграл "Лидс"
-
Лидер чемпионата Франции не смог победить середняка
-
Лэмпард все еще получает зарплату в "Челси"
-
Transfermarkt на День Святого Валентина собрал романтическую сборную
-
"Реал" дома победил "Валенсию" Черышева
-
"Реал" уверен, что получит Холанда
-
Соболев подарил протез больному ребенку
-
"Манчестер Юнайтед" не смог обыграть аутсайдера
-
"Фиорентина" проиграла "Сампдории". Кокорин остался в запасе
-
"Аталанта" в гостях в концовке дожала "Кальяри". Миранчук отдал голевую передачу
-
Акинфеев забил в "девятку" своему дублеру по ЦСКА (видео)
-
Куадрадо может пропустить первый матч 1/8 Лиги Чемпионов
-
Чезаре Пранделли оценил форму Кокорина
-
"Реал Сосьедад" в гостях минимально победил "Хетафе"
-
Появилась информация о сроках возвращения Пике. Он не играл с ноября
-
Московский "Локомотив" уступил одноклубникам из Тбилиси с разгромным счетом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14