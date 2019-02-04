"Реал" дома разгромил "Алавес" и теперь дышит в спину "Атлетико" (видео голов)

В рамках 22-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле уверенно обыграл "Алавес" и вплотную приблизился к идущему вторым "Атлетико". "Сливочные" отгрузили сопернику три безответных гола - отличились Карим Бензема, Винисиус Жуниор и Мариано Диас.

"Реал" – "Алавес" - 3:0

Голы: Бензема, 30 - 1:0, Винисиус Жуниор, 80 - 2:0, Диас, 90 - 3:0.

"Реал": Куртуа, Рамос, Регилон, Одриосола, Начо, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор (Иско, 87), Себальос, Бэйл (Асенсио, 63), Бензема (Диас, 75).

"Алавес": Пачеко, Марипан, Лагуардиа, Дуарте, Вигарай, Пина, Ману Гарсия (Гвидетти, 81), Хони Родригес, Вакасо, Бурги (Ролан, 67), Кальери (Алекс Бланко, 81).

Благодаря этой победе "Реал" сократил отставание от "Атлетико" до двух очков, "Алавес" остался на седьмой строчке с 32 пунктами в активе.

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