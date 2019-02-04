"Реал" дома разгромил "Алавес" и теперь дышит в спину "Атлетико" (видео голов)
В рамках 22-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле уверенно обыграл "Алавес" и вплотную приблизился к идущему вторым "Атлетико". "Сливочные" отгрузили сопернику три безответных гола - отличились Карим Бензема, Винисиус Жуниор и Мариано Диас.
"Реал" – "Алавес" - 3:0
Голы: Бензема, 30 - 1:0, Винисиус Жуниор, 80 - 2:0, Диас, 90 - 3:0.
"Реал": Куртуа, Рамос, Регилон, Одриосола, Начо, Модрич, Каземиро, Винисиус Жуниор (Иско, 87), Себальос, Бэйл (Асенсио, 63), Бензема (Диас, 75).
"Алавес": Пачеко, Марипан, Лагуардиа, Дуарте, Вигарай, Пина, Ману Гарсия (Гвидетти, 81), Хони Родригес, Вакасо, Бурги (Ролан, 67), Кальери (Алекс Бланко, 81).
Благодаря этой победе "Реал" сократил отставание от "Атлетико" до двух очков, "Алавес" остался на седьмой строчке с 32 пунктами в активе.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|22
|50
|2
|Атлетико Мадрид
|22
|44
|3
|Реал Мадрид
|22
|42
|4
|Севилья
|22
|36
|5
|Хетафе
|22
|32
|6
|Бетис
|22
|32
|7
|Алавес
|22
|32
|8
|Валенсия
|22
|30
|9
|Реал Сосьедад
|22
|30
|10
|Эйбар
|22
|29
|11
|Леванте
|22
|27
|12
|Атлетик Бильбао
|22
|26
|13
|Реал Вальядолид
|22
|25
|14
|Эспаньол
|22
|25
|15
|Сельта Виго
|22
|24
|16
|Жирона
|22
|24
|17
|Леганес
|21
|23
|18
|Райо Вальекано
|21
|23
|19
|Вильярреал
|22
|19
|20
|Уэска
|22
|15