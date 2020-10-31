"Реал" дома разгромил "Уэску" благодаря дублю Бензема
В рамках 8-го тура испанской Примеры "Реал" на своём поле одержал крупную победу над "Уэской".
В составе "сливочных" дважды забил Карим Бензема, по разу - Эден Азар и Федерико Вальверде. Гол престижа на счету Давида Феррейро.
"Реал" - "Уэска" - 4:1
Голы: 1:0 – 40 Азар, 2:0 – 45 Бензема, 3:0 – 54 Вальверде, 3:1 – 74 Феррейро, 4:1 – 90 Бензема.
"Реал": Куртуа, Марсело, Рамос, Милитао, Васкес (Менди, 52), Каземиро (Кроос, 69), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 60), Вальверде (Иско, 60), Асенсио (Родриго, 60), Бензема.
"Уэска": Фернандес, Сиовас, Пулидо, Маффео, Луизинью (Сильва, 83), Гарсия (Вальдеррама, 57), Москера, Онтиверос (Галан, 46), Нвакали (Сандро Рамирес, 57), Серхио Гомес (Феррейро, 46), Рафа Мир.
"Реал" набрал 16 очков в 7 играх и стал единоличным лидером испанского чемпионата, "Уэска" идёт на 18-м месте.
Не пропустите: Азар забил за "Реал" впервые за 392 дня. | http://soccernews.ru
Лента новостей
-
"Челси" на выезде разгромил "Бернли"
-
"Реал" не планирует никого покупать в январе
-
"Спартак" теряет Урунова
-
"Бавария" и дортмундская "Боруссия" победили в 6-м туре Бундеслиги
-
Официально: Стеванович зимой перейдёт в "Манчестер Сити"
-
"Аталанта" обыграла "Кротоне", Миранчук весь матч провёл в запасе
-
Серхио Рамос провёл 500-й матч в Примере
-
"Спартак" дома потерпел поражение от "Ростова"
-
"Краснодар" проиграл "Ахмату" в 13-м туре РПЛ
-
Нобоа верит в выход "Зенита" в плей-офф Лиги Чемпионов
-
"Реал" дома разгромил "Уэску" благодаря дублю Бензема
-
Слуцкий прокомментировал победу "Рубина" над "Арсеналом"
-
"Манчестер Сити" добыл минимальную победу над "Шеффилд Юнайтед"
-
Райкович объяснил, почему выбрал "Локомотив"
-
Азар забил за "Реал" впервые за 392 дня
-
"Рубин" отпраздновал победу над "Арсеналом" с Фредди Крюгером в раздевалке
-
Алексей Миранчук не попал в стартовый состав "Аталанты" на матч с "Кротоне"
-
Роналду отправится с "Ювентусом" на матч со "Специей"
-
"Рубин" уверенно разобрался с тульским "Арсеналом"
-
Перед матчем с "Зенитом" в "Лацио" зафиксированы новые случаи заражения коронавирусом
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Реал Мадрид
|20
|43
|2
|Барселона
|19
|40
|3
|Атлетико Мадрид
|20
|35
|4
|Севилья
|20
|35
|5
|Хетафе
|20
|33
|6
|Реал Сосьедад
|20
|31
|7
|Валенсия
|20
|31
|8
|Атлетик Бильбао
|20
|30
|9
|Вильярреал
|20
|28
|10
|Гранада
|19
|27
|11
|Бетис
|20
|27
|12
|Леванте
|20
|26
|13
|Осасуна
|20
|25
|14
|Алавес
|20
|23
|15
|Реал Вальядолид
|20
|22
|16
|Эйбар
|20
|22
|17
|Мальорка
|20
|18
|18
|Сельта Виго
|20
|16
|19
|Леганес
|20
|14
|20
|Эспаньол
|20
|14