"Реал" дома разгромил "Уэску" благодаря дублю Бензема

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"Реал" дома разгромил "Уэску" благодаря дублю Бензема

В рамках 8-го тура испанской Примеры "Реал" на своём поле одержал крупную победу над "Уэской".

В составе "сливочных" дважды забил Карим Бензема, по разу - Эден Азар и Федерико Вальверде. Гол престижа на счету Давида Феррейро.

"Реал" - "Уэска" - 4:1

Голы: 1:0 – 40 Азар, 2:0 – 45 Бензема, 3:0 – 54 Вальверде, 3:1 – 74 Феррейро, 4:1 – 90 Бензема.

"Реал": Куртуа, Марсело, Рамос, Милитао, Васкес (Менди, 52), Каземиро (Кроос, 69), Модрич, Азар (Винисиус Жуниор, 60), Вальверде (Иско, 60), Асенсио (Родриго, 60), Бензема.

"Уэска": Фернандес, Сиовас, Пулидо, Маффео, Луизинью (Сильва, 83), Гарсия (Вальдеррама, 57), Москера, Онтиверос (Галан, 46), Нвакали (Сандро Рамирес, 57), Серхио Гомес (Феррейро, 46), Рафа Мир.

"Реал" набрал 16 очков в 7 играх и стал единоличным лидером испанского чемпионата, "Уэска" идёт на 18-м месте.

Не пропустите: Азар забил за "Реал" впервые за 392 дня. | http://soccernews.ru
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