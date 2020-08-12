"Реал" досрочно вернул Эдегора из аренды
"Реал" принял решение досрочно вернуть хавбека Мартина Эдегора из аренды в "Реал Сосьедаде".
Отметим, что арендное соглашение Эдегора с "Сосьедадом" было рассчитано до лета 2021 года.
Ранее сообщалось, что на возвращении 21-летнего норвежца настаивал тренер "сливочных" Зинедин Зидан, который впечатлен последними выступлениями игрока.
В минувшем сезоне на счету Эдегора 7 голов и 10 ассистов в 36 играх.
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