"Реал" достиг принципиальной договоренности с "Монако" по трансферу Мбаппе за 180 миллионов евро

Мадридский "Реал" достиг принципиальной договоренности с "Монако" по трансферу форварда монегасков Килиана Мбаппе.

Как информирует Marca, 18-летний нападающий чемпионов Франции обойдется королевскому клубу в неимоверные 180 миллионов евро - 160 миллионов "сливочные" заплатят сразу, а еще 20 миллионов могут быть выплачены в виде различных бонусов. Трансфер Мбаппе уже был одобрен главным тренером "Реала" Зинедином Зиданом.

Отметим, что изначально за своего игрока "Монако" хотел выручить 190 миллионов евро.

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