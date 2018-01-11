"Реал" достиг соглашения о первом летнем подписании

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"Реал" достиг соглашения о первом летнем подписанииМадридский "Реал" достиг соглашения о своем первом летнем подписании, информирует RMC Sport.

По сведениям источника, королевский клуб согласовал условия перехода по окончанию текущего сезона с вингером лондонского "Челси" Эденом Азаром. Теперь "сливочным" для завершения трансфера бельгийца предстоит достичь договоренности о продаже футболиста с "аристократами".

Напомним, Азар назвал условие своего перехода в "Реал". | soccernews.ru

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