"Реал" достиг соглашения по своему первому громкому трансферу стоимостью 90 миллионов евро

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"Реал" достиг соглашения по своему первому громкому трансферу стоимостью 90 миллионов евроМадридский "Реал" достиг соглашения по своему первому громкому трансферу в текущее межсезонье, информирует La Sexta.

Так, по сведениям источника, в ближайшее время игроком королевского клуба станет голкипер "Ромы" Алиссон. Трансфер 25-летнего вратаря "волков" оценивается в 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Реал" приобрел молодого бразильца. | soccernews.ru

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