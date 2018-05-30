"Реал" достиг соглашения по своему первому громкому трансферу стоимостью 90 миллионов евро

Мадридский "Реал" достиг соглашения по своему первому громкому трансферу в текущее межсезонье, информирует La Sexta.

Так, по сведениям источника, в ближайшее время игроком королевского клуба станет голкипер "Ромы" Алиссон. Трансфер 25-летнего вратаря "волков" оценивается в 90 миллионов евро.

В завершившемся сезоне Алиссон пропустил 47 мячей в 49 матчах за "Рому".

Напомним, "Реал" приобрел молодого бразильца. | soccernews.ru