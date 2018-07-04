"Реал" достиг соглашения по трансферу Мбаппе, переход француза станет самым дорогим в истории футбола

Мадридский "Реал" достиг соглашения по трансферу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, информирует французский журналист Баптисте Рипар.

Так, по сведениям источника, который ранее одним из первых анонсировал продление контракта Антуаном Гризманном с "Атлетико" и переход в стан "матрасников" вингера "Монако" Тома Лемара, за 19-летнего нападающего парижан королевский клуб заплатит 272 миллиона евро. Выплаты по этому трансферу будут производиться в четыре этапа.

Напомним, Лопетеги сделал выбор между Мбаппе и Неймаром. | soccernews.ru