"Реал" достиг соглашения по трансферу Мбаппе, переход француза станет самым дорогим в истории футбола

6 Теги реал мадридкилиан мбаппепсж

"Реал" достиг соглашения по трансферу Мбаппе, переход француза станет самым дорогим в истории футболаМадридский "Реал" достиг соглашения по трансферу форварда ПСЖ Килиана Мбаппе, информирует французский журналист Баптисте Рипар.

Так, по сведениям источника, который ранее одним из первых анонсировал продление контракта Антуаном Гризманном с "Атлетико" и переход в стан "матрасников" вингера "Монако" Тома Лемара, за 19-летнего нападающего парижан королевский клуб заплатит 272 миллиона евро. Выплаты по этому трансферу будут производиться в четыре этапа.

Напомним,  Лопетеги сделал выбор между Мбаппе и Неймаром. | soccernews.ru

Комментарии
топер

допотеги так сделал потомучто роналду остается им нужен бул может он его поставит либо на фрв либо на пфа

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ошибсья

лопотеги

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Юрий.

Капец. Прошлым летом Реал мог бы его за 120млн купить. Только их не устроили запросы Мбаппе, который просил 12млн в год. Реал был готов только предложить 6млн. Теперь Реал вынужден переплачивать на 172млн больше..

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РМ

Разве Килиан не принадлежит Монако, а в ПСЖ он как бы в аренде???

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Пьянь

ПСЖ его уже выкупил.

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PELE

ПРИДУРОК ФЛОРЕНТИНО ПЕРЕЗ.ЗАЧЕМ ОН ОТПУСКАЕТ РОНАЛДУ???!!!

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