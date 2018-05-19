"Реал" едет в гости к "Вильярреалу"

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"Реал" едет в гости к "Вильярреалу""Вильярреал" - "Реал"

Сталион: "Эстадио-де-ла-Серамика"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

В последнем туре Примеры "Реал" встретится с "Вильярреалом". Командам уже фактически ничего не нужно, "желтая субмарина" обеспечила себе Лигу Европы, сейчас она пятая, может упасть на шестое место, но это не столь принципиально, в еврокубки "Вильярреал" все равно попадет. Команда после недолгого пребывания в Сегунде вернулась в строй и выступает очень стабильно, ниже шестого места "подводники" не опускались, один раз даже заняли четвертую позицию, регулярно выступают в еврокубках, хотя удачно выступить удалось в последнее время только один раз. В 2016 году "Вильярреал" дошел до полуфинала ЛЕ, где уступил "Ливерпулю". В следующем сезоне команда снова попытает счастья во втором по значимости клубном турнире Европы.

"Реал" не лучшим образом выступил в чемпионате страны, но зато снова вышел в финал Лиги чемпионов, мадридский клуб в первую очередь будет ориентироваться на предстоящий матч против "Ливерпуля", поэтому игру с "Вильярреалом" стоит воспринимать как очередной этап подготовки к самому важному матчу сезона.  Зидан проводит ротацию,  в матче против "Севильи" лидеры отдыхали, затем основа вышла на матч с "Сельтой", вполне вероятно, что некоторые основные игроки пропустят поединок с "Вильярреалом", ведь  есть вероятность получения повреждений даже в матчах, где никто не решает турнирные задачи. Многие известные игроки и вовсе получали тяжелые травмы в товарищеских встречах,  а затем пропускали крупные турниры.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 35 матчей: 21 победа у "Реала", 4 – у "Вильярреала", 10 ничьих.

Матч первого круга завершился победой "Вильярреала" со счетом 1:0. Это один из немногих матчей, когда "Реал" не сумел забить (в этом чемпионате таких матчей было 6).

"Реал" не смог победить в Примере в двух последних гостевых играх .

Ориентировочные составы:

"Вильяерреал": Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Руис, Коста, Тригерос, Родри, Кастильехо, Форланс, Черышев, Бакка.

"Реал": Касилья,  Хакими, Вальехо, Начо, Эрнандес, Васкес, Ковачич, Льоренте, Асенсио, Бэйл, Майораль.

Прогноз на матч "Вильярреал" – "Реал"

"Вильярреал" не лучшим образом играет против "Реала", но сегодня он играет дома, а для соперника матч не важен, поэтому "подводники"  проиграть не должны. Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 3.35, на выигрыш гостей – 2.00, на ничью – 4.30.

Вячеслав Горбачев 

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Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 37 90
2 Атлетико Мадрид 37 78
3 Реал Мадрид 37 75
4 Валенсия 37 70
5 Вильярреал 37 60
6 Бетис 38 60
7 Севилья 37 55
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 37 50
10 Реал Сосьедад 37 49
11 Сельта Виго 38 49
12 Жирона 37 48
13 Алавес 37 47
14 Эспаньол 37 46
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 37 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 37 29
19 Лас Пальмас 37 22
20 Малага 38 20
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