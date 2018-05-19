"Реал" едет в гости к "Вильярреалу"

"Вильярреал" - "Реал"

Сталион: "Эстадио-де-ла-Серамика"

Начало матча: 21:45

Арбитр: Хосе Мария Санчес Мартинес

В последнем туре Примеры "Реал" встретится с "Вильярреалом". Командам уже фактически ничего не нужно, "желтая субмарина" обеспечила себе Лигу Европы, сейчас она пятая, может упасть на шестое место, но это не столь принципиально, в еврокубки "Вильярреал" все равно попадет. Команда после недолгого пребывания в Сегунде вернулась в строй и выступает очень стабильно, ниже шестого места "подводники" не опускались, один раз даже заняли четвертую позицию, регулярно выступают в еврокубках, хотя удачно выступить удалось в последнее время только один раз. В 2016 году "Вильярреал" дошел до полуфинала ЛЕ, где уступил "Ливерпулю". В следующем сезоне команда снова попытает счастья во втором по значимости клубном турнире Европы.

"Реал" не лучшим образом выступил в чемпионате страны, но зато снова вышел в финал Лиги чемпионов, мадридский клуб в первую очередь будет ориентироваться на предстоящий матч против "Ливерпуля", поэтому игру с "Вильярреалом" стоит воспринимать как очередной этап подготовки к самому важному матчу сезона. Зидан проводит ротацию, в матче против "Севильи" лидеры отдыхали, затем основа вышла на матч с "Сельтой", вполне вероятно, что некоторые основные игроки пропустят поединок с "Вильярреалом", ведь есть вероятность получения повреждений даже в матчах, где никто не решает турнирные задачи. Многие известные игроки и вовсе получали тяжелые травмы в товарищеских встречах, а затем пропускали крупные турниры.

Интересные факты противостояния:

Команды провели между собой 35 матчей: 21 победа у "Реала", 4 – у "Вильярреала", 10 ничьих.

Матч первого круга завершился победой "Вильярреала" со счетом 1:0. Это один из немногих матчей, когда "Реал" не сумел забить (в этом чемпионате таких матчей было 6).

"Реал" не смог победить в Примере в двух последних гостевых играх .

Ориентировочные составы:

"Вильяерреал": Асенхо, Гаспар, Гонсалес, Руис, Коста, Тригерос, Родри, Кастильехо, Форланс, Черышев, Бакка.

"Реал": Касилья, Хакими, Вальехо, Начо, Эрнандес, Васкес, Ковачич, Льоренте, Асенсио, Бэйл, Майораль.

Прогноз на матч "Вильярреал" – "Реал"

"Вильярреал" не лучшим образом играет против "Реала", но сегодня он играет дома, а для соперника матч не важен, поэтому "подводники" проиграть не должны. Букмекеры предлагают на победу хозяев коэффициент 3.35, на выигрыш гостей – 2.00, на ничью – 4.30.

Вячеслав Горбачев

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