"Реал" – единственный клуб Примеры, не совершивший ни одного трансфера зимой

В Испании закрылось трансферное окно.

Мадридский клуб стал единственным клубом Ла Лиги, который не сделал ни одного трансфера в зимнее трансферное окно. Клуб не приобрел ни одного футболиста и не один игрок не покинул команду.

Стоит отметить, что в последний раз "Реал" усиливался летом. Тогда команду пополнили защитник "Атлетико" Тео Эрнандес (30 миллионов евро) и хавбек "Бетиса" Даниэль Себальос (16,5).

После 20 туров "Реал" занимает 4 место в чемпионате Испании с 19-очковым отставанием от лидирующей "Барселоны". Кроме того королевский клуб вылетел в четвертьфинале Кубка Испании, проиграв "Леганесу". В Лиге Чемпионов "сливочные" сыграют с ПСЖ в 1/8 финала.

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