"Реал" – единственный клуб Примеры, не совершивший ни одного трансфера зимой

Теги реал мадрид

"Реал" – единственный клуб Примеры, не совершивший ни одного трансфера зимой

В Испании закрылось трансферное окно.

Мадридский клуб стал единственным клубом Ла Лиги, который не сделал ни одного трансфера в зимнее трансферное окно. Клуб не приобрел ни одного футболиста и не один игрок не покинул команду.

Стоит отметить, что в последний раз "Реал" усиливался летом. Тогда команду пополнили защитник "Атлетико" Тео Эрнандес (30 миллионов евро) и хавбек "Бетиса" Даниэль Себальос (16,5).

После 20 туров "Реал" занимает 4 место в чемпионате Испании с 19-очковым отставанием от лидирующей "Барселоны". Кроме того королевский клуб вылетел в четвертьфинале Кубка Испании, проиграв "Леганесу". В Лиге Чемпионов "сливочные" сыграют с ПСЖ в 1/8 финала.

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Команда М О
1 Барселона 21 57
2 Атлетико Мадрид 21 46
3 Валенсия 21 40
4 Реал Мадрид 20 38
5 Вильярреал 21 37
6 Севилья 21 33
7 Сельта Виго 21 31
8 Эйбар 21 29
9 Хетафе 21 28
10 Жирона 21 28
11 Леганес 20 28
12 Атлетик Бильбао 21 27
13 Бетис 21 27
14 Эспаньол 21 24
15 Реал Сосьедад 21 23
16 Леванте 21 19
17 Алавес 21 19
18 Депортиво Ла-Корунья 21 17
19 Лас Пальмас 21 14
20 Малага 21 13
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