"Реал" едва не проиграл "Эльче" в матче Ла Лиги
Фото: инстаграм "Реала"/Автор неизвестен
В матче 22-го тура чемпионата Испании "Реал" на своем поле сыграл вничью с "Эльче" со счетом 2:2.
В концовке первого тайма счет открыл Лукас Бойе, а на 76-й минуте преимущество гостей увеличил Пере Милья. Через несколько минут разрыв в счет сократил Лука Модрич, а в компенсированное время "Реал" от поражения спас Эдер Милитао.
"Реал", набрав 50 очков, лидирует в турнирной таблице Ла Лиги. "Эльче" с 23 очками остался на 15-й позиции.
"Реал" - "Эльче" - 2:2 (0:1)
Голы: Бойе, 42 - 0:1, Милья, 76 - 0:2, Модрич, 82 (с пенальти) - 1:2, Милитао, 90+2 - 2:2
"Реал": Куртуа, Алаба, Милитао, Менди, Модрич, Кроос (Родриго, 64), Каземиро, Васкес (Вальверде, 79), Бензема (Йович, 58), Азар (Иско, 79), Винисиус Жуниор.
"Эльче": Бадия, Паласиос, Верду, Диего Гонсалес, Мохика, Гумбау, Гути, Моренте (Фидель, 24), Лукас Перес (Хосан, 88), Бойе, Милья.
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