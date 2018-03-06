"Реал" еще не проигрывал в Лиге Чемпионов с Ковачичем в составе

Мадридский "Реал" еще не проигрывал в Лиге Чемпионов с полузащитником Матео Ковачичем в стартовом составе.

Так, в 16 играх королевского клуба в самом престижном клубном европейском турнире, когда хорват выходил на поле с первых минут, его команда одержала 14 побед и еще дважды сыграла вничью.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 23 поединках за "Реал".

Напомним, Ковачич вышел в старте на игру с ПСЖ. | soccernews.ru