"Реал" еще не проигрывал в Лиге Чемпионов с Ковачичем в составе

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"Реал" еще не проигрывал в Лиге Чемпионов с Ковачичем в составеМадридский "Реал" еще не проигрывал в Лиге Чемпионов с полузащитником Матео Ковачичем в стартовом составе.

Так, в 16 играх королевского клуба в самом престижном клубном европейском турнире, когда хорват выходил на поле с первых минут, его команда одержала 14 побед и еще дважды сыграла вничью.

В нынешнем сезоне Ковачич сделал 3 результативные передачи в 23 поединках за "Реал".

Напомним, Ковачич вышел в старте на игру с ПСЖ. | soccernews.ru

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