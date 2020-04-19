"Реал" этим летом намерен приобрести де Лигта

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"Реал" этим летом намерен приобрести де Лигта

"Реал" интересуется защитником "Ювентуса" Маттейсом де Лигтом. Об этом сообщает El Mundo Deportivo.

"Сливочные" в летнее трансферное окно хотят усилить линию обороны, поэтому рассматривают вариант с де Лигтом, как альтернативную замену Серхио Рамосу и Рафаэлю Варану.

Отметим, что футболистом также интересуется "Манчестер Юнайтед".

Де Лигт перешел в туринский клуб летом 2019 года за 85 миллионов евро из "Аякса".

А еще: Де Лигт рассказал о своих первых впечатлениях от перехода в "Ювентус"| http://soccernews.ru
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Комментарии

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Мне кажется,в Барсе ему самое место!Кто-то же должен заменить косячника Пуке!И им вполне может быть Де Лигт!

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