"Реал" этой зимой может вернуть Регилона из "Тоттенхэма"
"Реал" намерен приобрести этой зимой левого защитника, так как в клубе обеспокоены формой Марсело. Об этом сообщает AS.
По данным источника, "сливочные" могут выкупить у "Тоттенхэма" защитника Серхио Регилона, который ушел в лондонский клуб в сентябре этого года. У "Реала" осталась опция обратного выхода.
В этом сезоне футболист провел 4 матча за "Тоттенхэм", отметившись 2 ассистами.
Не пропустите: "Тоттенхэм" упустил победу над "Вест Хэмом", ведя в счете 3:0| http://soccernews.ru
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