"Реал" - "Эйбар": видеотрансляция поединка на "Сантьяго Бернабеу"

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"Реал" - "Эйбар": видеотрансляция поединка на "Сантьяго Бернабеу"

В рамках 31-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле сыграет с "Эйбаром".

На первый взгляд, этот матч мало чем может заинтересовать зрителя. "Сливочные" уже ни за что не борются и больше концентрируются на экспериментах, чем на игре. "Оружейники" также не решают турнирных задач, комфортно расположившись в середине таблицы первенства.

Однако нельзя забывать о результате поединка между этими командами в первом круге - 3:0 в пользу басков. Разумеется, дружина Зинедина Зидана постарается отомстить за ноябрьский позор, а подопечные Хосе Луиса Мендилибара попытаются доказать неслучайность того разгрома.

Матч пройдёт в субботу, 6 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 17:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.   

Не пропустите: Семь игроков "Реала" пропустят матч с "Эйбаром". | http://soccernews.ru

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