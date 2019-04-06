"Реал" - "Эйбар": видеотрансляция поединка на "Сантьяго Бернабеу"

В рамках 31-го тура испанской Примеры мадридский "Реал" на своём поле сыграет с "Эйбаром".

На первый взгляд, этот матч мало чем может заинтересовать зрителя. "Сливочные" уже ни за что не борются и больше концентрируются на экспериментах, чем на игре. "Оружейники" также не решают турнирных задач, комфортно расположившись в середине таблицы первенства.

Однако нельзя забывать о результате поединка между этими командами в первом круге - 3:0 в пользу басков. Разумеется, дружина Зинедина Зидана постарается отомстить за ноябрьский позор, а подопечные Хосе Луиса Мендилибара попытаются доказать неслучайность того разгрома.

Матч пройдёт в субботу, 6 апреля, на стадионе "Сантьяго Бернабеу". Начало - в 17:15 по московскому времени. Прямая видеотрансляция данной встречи будет доступна на нашем сайте.

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