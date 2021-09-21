"Реал" - фаворит в борьбе за Рюдигера
Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен
Защитник сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку следующим летом.
Как сообщает Джеймс Робсон из издания Standard, "Реал Мадрид" - главный кандидат на Рюдигера.
По информации источника, переговоры по новому контракту с "Челси" идут не гладко.
Отмечается, что "Бавария" тоже следит за ситуацией с игроком.
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