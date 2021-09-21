"Реал" - фаворит в борьбе за Рюдигера

Теги реал мадридчелсиантонио рюдигер

"Реал" - фаворит в борьбе за РюдигераФото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Защитник сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку следующим летом.

Как сообщает Джеймс Робсон из издания Standard, "Реал Мадрид" - главный кандидат на Рюдигера.

По информации источника, переговоры по новому контракту с "Челси" идут не гладко. 

Отмечается, что "Бавария" тоже следит за ситуацией с игроком.

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