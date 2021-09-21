"Реал" - фаворит в борьбе за Рюдигера

Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен

Защитник сборной Германии и лондонского "Челси" Антонио Рюдигер может сменить клубную прописку следующим летом.

Как сообщает Джеймс Робсон из издания Standard, "Реал Мадрид" - главный кандидат на Рюдигера.

По информации источника, переговоры по новому контракту с "Челси" идут не гладко.

Отмечается, что "Бавария" тоже следит за ситуацией с игроком.

Также не пропустите: Три игрока покинут "Реал" в 2022 году. | http://soccernews.ru