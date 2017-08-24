"Реал" - "Фиорентина" - 2:1 (обзор)

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"Реал" - "Фиорентина" - 2:1 (обзор)Мадридский "Реал" в матче за кубок Сантьяго Бернабеу обыграл итальянскую "Фиорентину". Смотрите видеообзор этого поединка.

Также читайте отчет об игре. | soccernews.ru

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