"Реал" форсирует трансфер Кшиштофа Пентека

Мадридский "Реал" форсирует трансфер нападающего "Дженоа" Кшиштофа Пентека, сообщает испанская пресса.

Королевский клуб вынужден ускорить процесс переговоров по переходу 23-летнего поляка в связи с травмой руки Карима Бензема.

Сумма сделки, по предварительным данным, может составить 60 миллионов евро, хотя изначально "бланкос" планировали заплатить вдвое меньше.

В текущем сезоне Пентек сыграл за "Дженоа" 21 матч, забил 19 голов и сделал 1 ассист. Его контракт с "грифонами" рассчитан до июня 2022 года. Стоимость футболиста оценивается в 15 миллионов евро.

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