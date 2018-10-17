"Реал" форсирует трансфер Стерлинга

Мадридский "Реал" форсирует трансфер вингера "Манчестер Сити" Рахима Стерлинга, сообщает Daily Mail.

По сведениям издания, яркая игра 23-летнего футболиста в недавнем матче Лиги Наций между сборными Испании и Англии впечатлила представителей королевского клуба, которые решили активизировать переговоры по переезду игрока на "Сантьяго Бернабеу".

При этом "Реал" рассчитывает на серьёзную скидку, учитывая, что "Сити" не может договориться со Стерлингом о продлении контракта, истекающего в 2020 году.

"Сливочные" готовы предложить англичанину выгодное соглашение, если тот продолжит саботировать диалог со своим клубом о пролонгации сотрудничества, что явно позволит мадридцам снизить сумму сделки.

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