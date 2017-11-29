"Реал" - "Фуэнлабрада" - 2:2, "Леванте" – "Жирона" - 1:1 (обзоры)

Теги реал мадридлевантежиронафуэнлабрада

"Реал" - "Фуэнлабрада" - 2:2, "Леванте" – "Жирона" - 1:1 (обзоры)

Предлагаем Вашему вниманию обзоры двух ответных матчей 1/16 финала Кубка Испании.

Видео: "Реал" - "Фуэнлабрада" - 2:2.

 

Видео: "Леванте" – "Жирона" - 1:1.

 

Не пропустите: "Реал" не сумел обыграть "Фуэнлабраду", но вышел в 1/8 финала Кубка Испании. | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 2017/2018?
Все опросы

главное

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

"Реал" предложит за Неймара 250 миллионов евро

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 13 35
2 Валенсия 13 31
3 Атлетико Мадрид 13 27
4 Реал Мадрид 13 27
5 Севилья 13 25
6 Вильярреал 13 21
7 Реал Сосьедад 13 19
8 Бетис 13 18
9 Сельта Виго 13 17
10 Жирона 13 17
11 Леганес 13 17
12 Хетафе 12 16
13 Леванте 13 15
14 Эйбар 13 14
15 Атлетик Бильбао 13 13
16 Эспаньол 12 13
17 Депортиво Ла-Корунья 13 12
18 Малага 13 7
19 Лас Пальмас 13 7
20 Алавес 13 6
Полная таблица

топ-5 тегов