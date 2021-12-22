"Реал" - главный претендент на Рюдигера
Фото: инстаграм Рюдигера/Автор неизвестен
Мадридский "Реал" всерьез нацелился на усиление линии обороны грядущим летом.
Как сообщает инсайдер Саймон Джонсон, королевский клуб является фаворитом в борьбе за немецкого защитника "Челси" Антонио Рюдигера.
По информации источника, "синие" предложили игроку новый контракт с окладом в размере 140 тысяч фунтов в неделю, в то время как сам немец намерен зарабатывать 180-200 тысяч.
Нынешнее соглашение Рюдигера с лондонским клубом истекает в конце этого сезона.
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