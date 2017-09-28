"Реал" готов будет перебить предложение "Челси" Азару

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"Реал" готов будет перебить предложение "Челси" АзаруМадридский "Реал" готов будет перебить предложение лондонского "Челси" своему вингеру Эдену Азару, информирует испанская пресса.

Сообщается, что королевский клуб рассматривает вариант с приобретением ведущего игрока "аристократов" следующим летом. Поэтому в случае, если трансфер бельгийца будет утвержден тренерским штабом команды, руководство "сливочных" готово будет предложить футболисту больший оклад, нежели он сможет получать по своему новому возможному контракту с "Челси".

Напомним, Азар может стать самым высокооплачиваемым игроком АПЛ. | soccernews.ru

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