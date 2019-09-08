"Реал" готов купить в 2020 году Донни ван де Бека

"Реал" следующим летом намерен купить полузащитника "Аякса" Донни ван де Бека, передает AS.



"Сливочные" хотели купить футболиста этим летом за 50 миллионов евро, однако в приоритете был трансфер хавбека "МЮ" Поля Погба, который так и не перешел в "Реал".

Донни - воспитанник "Аякса". За основную команду 22-летний футболист выступает с 2015 года.



"Реал" после 3 туров Ла Лиги занимает 5 место в таблице.

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