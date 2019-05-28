"Реал" готов купить защитника "Лиона" Менди за 35 миллионов евро

Игрок "Лиона" Ферлан Менди этим летом может сменить клуб. Об этом сообщает L'équipe.

По данным издания, в 23-летнем французе заинтересованы три клуба, среди которых мадридский "Реал", готовый заплатить за защитника 30-35 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Лион" Просит за игрока не меньше 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересованы "Барселона" и "Наполи".

Соглашение Менди с французским клубом действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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