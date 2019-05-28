"Реал" готов купить защитника "Лиона" Менди за 35 миллионов евро

Теги ферлан мендилионреал мадридтрансферы

"Реал" готов купить защитника "Лиона" Менди за 35 миллионов евро

Игрок "Лиона" Ферлан Менди этим летом может сменить клуб. Об этом сообщает L'équipe.

По данным издания, в 23-летнем французе заинтересованы три клуба, среди которых мадридский "Реал", готовый заплатить за защитника 30-35 миллионов евро.

Стоит отметить, что "Лион" Просит за игрока не меньше 55 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что в трансфере футболиста заинтересованы "Барселона" и "Наполи".

Соглашение Менди с французским клубом действует до лета 2023 года. В нынешнем сезоне он участвовал в 30 матчах, забив 2 гола и сделав 1 ассист.

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