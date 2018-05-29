"Реал" готов нанести удар по "Атлетико"

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"Реал" готов нанести удар по "Атлетико"

Мадридский "Реал" готов нанести удар по своим землякам из "Атлетико", сообщает Marca.

По сведениям издания, королевский клуб намерен ослабить конкурента, выкупив у него ключевого защитника Хосе Хименеса.

Сумма отступных в контракте 23-летнего уругвайца составляет 60 миллионов евро и "Реал" не сомневается, что перспективный футболист стоит этих денег.

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