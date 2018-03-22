"Реал" готов незначительно повысить оклад Роналду

Теги реал мадридбарселоналионель мессинеймарпсжкриштиану роналду

"Реал" готов незначительно повысить оклад РоналдуМадридский "Реал" готов пойти на уступки своему ведущему бомбардиру Криштиану Роналду и повысить ему оклад.

Однако, как информирует Marca, королевский клуб не планирует ставить свою звезду вровень с Лионелем Месси и Неймаром, которые в каталонской "Барселоне" и ПСЖ получают соответственно 45 и 35 миллионов евро в год. "Сливочные" рассчитывают поднять зарплату португальцу "лишь" с 23-х до 28-30 миллионов евро за сезон.

Напомним, Коке сделал выбор между Роналду и Месси. | soccernews.ru

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