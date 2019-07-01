"Реал" готов обменять Асенсио на игрока "Ливерпуля"

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"Реал" готов обменять Асенсио на игрока "Ливерпуля"

"Реал" и "Ливерпуль" могут провести этим летом обмен футболистами, сообщает Daily Express.

По сведениям издания, из Испании в Англию может перебраться Марко Асенсио, а в обратном направлении - Садио Мане.

В подписании вингера "сливочных" заинтересован лично наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп, а главный тренер "Реала" Зинедин Зидан хочет видеть в своей команде сенегальского нападающего.

В минувшем сезоне 23-летний Асенсио сыграл за "бланкос" 44 матча, забил 6 мячей и сделал 7 ассистов. В активе 27-летнего Мане 50 игр в составе "скаузеров", 26 голов и 5 результативных передач.

Рыночная стоимость испанца - 60 миллионов евро, а африканца - 120 миллионов.

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