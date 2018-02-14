"Реал" готов обменять Асенсио в "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэм"

Мадридский "Реал" готов обменять своего вингера Марко Асенсио в английские "Манчестер Юнайтед", "Челси" или "Тоттенхэм".

Как информирует испанская пресса, королевский клуб принял решение расстаться следующим летом со своим 22-летним игроком, который недоволен отсутствием стабильной игровой практики. При этом "сливочные" рассчитывают включить Асенсио в одну из возможных сделок по голкиперу "красных дьяволов" Давиду Де Хеа, вингеру "аристократов" Эдену Азару или форварду "шпор" Харри Кейну.

Напомним, "Реал" интересуется Джастином Клюйвертом. | soccernews.ru