"Реал" готов обменять Бэйла на одну из трех своих трансферных целей

Теги реал мадридгарет бэйлэден азардавид де хеахарри кейн

"Реал" готов обменять Бэйла на одну из трех своих трансферных целейМадридский "Реал" готов обменять своего вингера Гарета Бэйла на одну из трех своих трансферных целей, информирует испанская пресса.

Так, королевский клуб рассматривает вариант с включением валлийца в возможные сделки по голкиперу Давиду Де Хеа ("Манчестер Юнайтед"), вингеру Эдену Азару ("Челси") или форварду Харри Кейну ("Тоттенхэм"). Таким образом "сливочные" планируют добиться снижения суммы, которую придется выплачивать за одного из игроков, в котором они заинтересованы.

Напомним, Арбелоа советует "Реалу" не спешить с продажей Бэйла. | soccernews.ru

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Ура! Бэйл станет ещё одной суперзвездатой жертвой Моуринью, как Ибра, Погба, Лукаку.

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