"Реал" готов обменять Иско в "Манчестер Сити"

Теги реал мадридкевин де брюйнеискоманчестер сити

"Реал" готов обменять Иско в "Манчестер Сити"Мадридский "Реал" готов отпустить своего полузащитника Иско в "Манчестер Сити", который проявляет к нему интерес.

Как информирует испанская пресса, королевский клуб уже оценил 26-летнего хавбека в 90 миллионов евро. При этом "сливочные" вполне могут снизить трансферную стоимость своего игрока, если "горожане" будут готовы обменять на него ведущего игрока своей середины поля Кевина Де Брюйне.

Напомним, Иско уже определился со своим следующим клубом. | soccernews.ru

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