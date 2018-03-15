"Реал" готов обменять на Де Хеа своего ключевого хавбека

Мадридский "Реал" рассматривает различные варианты с подписанием голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

Так, по сведениям The Independent, одним из таких решений в королевском клубе видят включение в будущую сделку по 27-летнему вратарю "красных дьяволов" своего ключевого полузащитника Тони Крооса.

Напомним, в "Реале" назвали возможные альтернативы Неймару. | soccernews.ru